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أعلنت أمانة محافظة جدة أنه سيتم إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند التقائه بشارع الأمير نايف لمدة 14 ساعة متواصلة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة القادم، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة.
وبيّنت الأمانة أن الإغلاق لتنفيذ مشروع جسر المشاة الجديد، وذلك بالتعاون مع مرور جدة.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 03:07 PM
"الأمانة": لتنفيذ مشروع جسر المشاة الجديد بالتعاون مع مرور المحافظةجدة.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز لمدة 14 ساعة بعد غد الجمعة
أعلنت أمانة محافظة جدة أنه سيتم إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند التقائه بشارع الأمير نايف لمدة 14 ساعة متواصلة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة القادم، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة.
وبيّنت الأمانة أن الإغلاق لتنفيذ مشروع جسر المشاة الجديد، وذلك بالتعاون مع مرور جدة.
، جدة.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز لمدة 14 ساعة بعد غد الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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