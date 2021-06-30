محمد بن مسعود - الدمام - الكويت تصدّرت القائمة.. بتسجيل "الجهراء" درجة بلغت 51.2 ذكر الدكتور خالد الزعاق مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية أن دول الخليج تسجل أحر ثلاث درجات حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح "الزعاق" أن الكويت تصدرت هذه القائمة، حيث سجلت الجهراء بالكويت درجة 51.2. وأشار إلى أن القيصومة بالسعودية سجلت درجة حرارة 50.4 فيما سجلت البصرة بالعراق درجة حرارة 50.2. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 03:02 PM الكويت تصدّرت القائمة.. بتسجيل "الجهراء" درجة بلغت 51.2 "الزعاق": دول الخليج الأعلى حرارة عالمياً خلال الـ24 ساعة الماضية "الزعاق": دول الخليج الأعلى حرارة عالمياً خلال الـ24 ساعة الماضية ذكر الدكتور خالد الزعاق مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية أن دول الخليج تسجل أحر ثلاث درجات حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح "الزعاق" أن الكويت تصدرت هذه القائمة، حيث سجلت الجهراء بالكويت درجة 51.2. وأشار إلى أن القيصومة بالسعودية سجلت درجة حرارة 50.4 فيما سجلت البصرة بالعراق درجة حرارة 50.2. الكلمات المفتاحية ، "الزعاق": دول الخليج الأعلى حرارة عالمياً خلال الـ24 ساعة الماضية ،

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