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استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية للولايات المتحدة قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 02:55 PM
أكدا أهمية تعزيز أمن الممرات المائية وحركة الملاحة في الخليج"الحجرف" يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية
استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية للولايات المتحدة قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.
، "الحجرف" يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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