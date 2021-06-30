«الجوازات»: زيارة 9 دول 14 يومًا يمنع دخول المقيمين للسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن هناك 9 دول تمنع دخول المقيمين للمملكة، في حال زيارتها خلال 14 يومًا قبل الدخول إلى السعودية؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لديّ عاملة منزلية إندونيسية لديها تأشيرة خروج وعودة وقاربت على الانتهاء هل تستطيع الدخول إلى المملكة العربية السعودية؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يومًا بإحدى الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند».

سفر المقيمين

وبخصوص سفر المقيمين لخارج المملكة، قالت الجوازات: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

وأضافت: «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

الجوازات تدعو القادمين غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد دعت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

يأتي ذلك تماشيًّا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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