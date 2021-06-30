«الحيزان»: 4 مناطق تتأثر بهطول الأمطار خاصة مرتفعات جازان وعسير

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس نزيه الحيزان، أن يستمر تأثر المرتفعات بهطول الأمطار خاصة مرتفعات جازان وعسير مع امتداد فرص محدودة للباحة وجنوب مكة.

وأشار الحيزان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي -تويتر- إلى وجود فرص للأمطار بين شمال مكة وجنوب المدينة.

وإلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.