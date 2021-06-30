شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي : المملكة مكنت جميع الجهات لتيسير خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن المملكة قيادة وشعبًا تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وكل من يفد إليها حاجاً أو معتمرًا أو زائرًا، وتولي اهتمامًا بالغًا، بالحرمين والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي لإطلاق خطة حج 1442هـ بمشاركة رئيس شؤون الحرمين ووزير الإعلام "المكلف".

وأضاف إن المملكة بقياة ولاة الأمر مكنت جميع الجهات لتيسير خدمة ضيوف الرحمن لمناسك حج 1442.