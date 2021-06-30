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شكرا لقرائتكم صحة جازان تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لـ فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30
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صحة جازان تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لـ فيروس كورونا
لتقديم خدمة الفحص لكافة المواطنين والمقيمين
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت صحة جازان عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفايروس كورونا “كوفيد 19 ” وذلك لتقديم خدمة الفحص لكافة المواطنين والمقيمين.
محطات للفحص:
وأوضحت أن هذه المحطات وتوجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م – 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي ، ومركز صحي حقو فيفا ، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م ، لافتةً أن طريقة الإستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد مسبق.
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