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صحة جازان تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لـ فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم صحة جازان تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لـ فيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

صحة جازان تستحدث 4 محطات للفحص الموسع لـ فيروس كورونا

لتقديم خدمة الفحص لكافة المواطنين والمقيمين

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت صحة جازان عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفايروس كورونا “كوفيد 19 ” وذلك لتقديم خدمة الفحص لكافة المواطنين والمقيمين.

محطات للفحص: 

وأوضحت أن هذه المحطات وتوجد في مركز صحي الكربوس من الساعة 4:00 م – 11:00م ومركز صحي ضمد الجنوبي ، ومركز صحي حقو فيفا ، ومركز صحي آل سلمى من الساعة من 8:00 ص ـ 4:00 م ، لافتةً أن طريقة الإستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد مسبق.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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