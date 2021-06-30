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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة نقلوا الرمال وجرفوا التربة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة نقلوا الرمال وجرفوا التربة

تم ضبط 23 آلية تستخدم في العملية

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

23 آلية: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم ضبط 23 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

أرقام البلاغات: 

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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