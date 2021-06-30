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شكرا لقرائتكم مؤشر السوق السعودية يتجاوز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر السوق السعودية يتجاوز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
وسط تحسن شهية المستثمرين وارتفاع أسعار النفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
تجاوز مؤشر السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تواصل سوق الأسهم السعودية الزخم، وسط تحسن شهية المستثمرين وارتفاع أسعار النفط.
وكانت السوق السعودية، أغلقت تعاملات الأحد الماضي مقتربة من حاجز 11 ألف نقطة، حيث ارتفعت بنسبة 0.43% تعادل 47.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10966.71 نقطة.
توزيعات أرباح:
وشهدت السوق اليوم إعلانات توزيعات أرباح من كل من مصرف “الراجحي” وشركة “المتقدمة للبتروكيماويات”.
كما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مما يمثل دفعة للشركات المرتبطة بهذه القطاعات.
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