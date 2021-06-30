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مؤشر السوق السعودية يتجاوز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

مؤشر السوق السعودية يتجاوز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014

وسط تحسن شهية المستثمرين وارتفاع أسعار النفط

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوز مؤشر السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تواصل سوق الأسهم السعودية الزخم، وسط تحسن شهية المستثمرين وارتفاع أسعار النفط.

وكانت السوق السعودية، أغلقت تعاملات الأحد الماضي مقتربة من حاجز 11 ألف نقطة، حيث ارتفعت بنسبة 0.43% تعادل 47.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10966.71 نقطة.

توزيعات أرباح: 

وشهدت السوق اليوم إعلانات توزيعات أرباح من كل من مصرف “الراجحي” وشركة “المتقدمة للبتروكيماويات”.

كما أطلق ولي العهد الأمير ، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مما يمثل دفعة للشركات المرتبطة بهذه القطاعات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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