وزارة الاتصالات تطلق التقنية لكبار السن لتسهيل حياتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة “التقنية للكل “، التي تندرج تحت مظلة مبادرة “التقنية لكبار السن”، وتتضمن عددًا من الإطلاقات المقبلة التي تستهدف عدة فئات من المجتمع لرفع وعيها بالتقنية، وذلك حسب احتياجات كل فئة وما تقدمه التقنية من حلول تناسبها، وذلك تماشياً مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح، واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي.

التقنية لكبار السن:

وتهدف مبادرة التقنية لكبار السن التي أطلقتها وزارة الاتصالات، إلى توعيتهم بأهمية استخدام التقنية لتسهيل أمور حياتهم، وإرشادهم باستخدام التطبيقات التقنية بدون مساعدة، بالإضافة إلى تعليم كبار السن باستخدام أهم التطبيقات والبرامج المهمة لهم لزيادة ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم على مواكبة التقنية، إلى جانب تحفيز المجتمع في توعية وتعليم كبار السن بالتقنية ومساعدتهم في استخدام البرامج التي تسهل عليهم.

هدف المبادرة:

وتستهدف مبادرة الاتصالات المجتمعية كبار السن من عمر 50 سنة وأكبر لتشجيعهم على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها، بغض النظر عن أعمارهم أو خبراتهم، عبر مساعدتهم على التعلّم البسيط والمباشر في كلٍ من المجالات التالية: الصحة، والخدمات العامة، والتنقل، والحصول على المعلومات، والتأكد من صحة المعلومات، بالإضافة إلى إعادة الثقة في أنفسهم وفي قدرتهم على مواكبة التقنية والاستفادة ممّا تقدّمه من خدمات، في الوقت الذي يعانون من صورة نمطية حول عدم إلمامهم بالأشياء الجديدة والعصرية أهمها التقنية، وانشغال من حولهم في مواكبة سرعة الحياة.

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