السعودية | مباحثات خليجية أميركية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية

شكرا لقرائتكم مباحثات خليجية أميركية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، الأربعاء، مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية الأدميرال جون ميلر.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.

كما تطرقت المباحثات الخليجية الأميركية إلى الملاحة البحرية في الخليج وأمن الممرات المائية.