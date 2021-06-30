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قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من "50" سنة "هجرية" وأكثر.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:48 PM
الحصول عليها ممكن من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي""الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر
قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من "50" سنة "هجرية" وأكثر.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
، "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر ،
المصدر : الخليج 365
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