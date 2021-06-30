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"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر

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محمد بن مسعود - الدمام - الحصول عليها ممكن من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الجرعة الثانية من لقاح متاحة الآن للفئة العمرية من "50" سنة "هجرية" وأكثر.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:48 PM

الحصول عليها ممكن من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"

"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من "50" سنة "هجرية" وأكثر.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على هذه الجرعة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

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، "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـفئة الـ 50 عاماً فأكثر ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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