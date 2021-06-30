محمد بن مسعود - الدمام - ضمن خطط "الموارد" لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية الْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعضاء اللجنة الوطنية للإقامة والطعام بحضور عدد من وكلاء ومنسوبي الوزارة. وتضمّن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين، واستعراض المقترحات والحلول. وجاء اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية تسعى من خلالها إلى تطوير سبل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وزيادة إنتاجيتهم من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:38 PM ضمن خطط "الموارد" لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية التوطين والمقترحات والحلول.. "الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة الإقامة والطعام التوطين والمقترحات والحلول.. "الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة الإقامة والطعام الْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعضاء اللجنة الوطنية للإقامة والطعام بحضور عدد من وكلاء ومنسوبي الوزارة. وتضمّن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين، واستعراض المقترحات والحلول. وجاء اللقاء ضمن خطط الوزارة لتعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات وبناء شراكات استراتيجية تسعى من خلالها إلى تطوير سبل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وزيادة إنتاجيتهم من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر. الكلمات المفتاحية ، التوطين والمقترحات والحلول.. "الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة الإقامة والطعام ،

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