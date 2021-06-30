محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن جهود "مركز تنمية الحياة الفطرية" للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع. وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:29 PM ضِمن جهود "مركز تنمية الحياة الفطرية" للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع. وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض. الكلمات المفتاحية ، انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع ،

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