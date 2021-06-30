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انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة

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محمد بن مسعود - الدمام - يهدف الى تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم

نظّم مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة الملتقى الثاني للتوظيف أمس الثلاثاء لمدة يومين، الذي استهدف مستفيدي الضمان بالمدينة المنوّرة.

وشهد الملتقى حضور أكثر من ١٠٠ مستفيد وذلك للمفاضلة على ٢٠ وظيفة براتب ٤٥٠٠ ريال والمقررة بشركة مطاعم البيك التي سوف يبدأ العمل فيها بتاريخ 2021/7/10.

وحظي الملتقى بمتابعة وإشراف من مدير المكتب ماجد مرزوق الحربي، ورئيس قسم التمكين نايف سلامه السناني، وممثلي شركة مطاعم البيك.

ويستهدف الملتقى العمل على تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر التحاقهم بسوق العمل.

انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة

انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة

انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة

انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:20 PM

يهدف الى تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم

انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نظّم مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة الملتقى الثاني للتوظيف أمس الثلاثاء لمدة يومين، الذي استهدف مستفيدي الضمان بالمدينة المنوّرة.

وشهد الملتقى حضور أكثر من ١٠٠ مستفيد وذلك للمفاضلة على ٢٠ وظيفة براتب ٤٥٠٠ ريال والمقررة بشركة مطاعم البيك التي سوف يبدأ العمل فيها بتاريخ 2021/7/10.

وحظي الملتقى بمتابعة وإشراف من مدير المكتب ماجد مرزوق الحربي، ورئيس قسم التمكين نايف سلامه السناني، وممثلي شركة مطاعم البيك.

ويستهدف الملتقى العمل على تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر التحاقهم بسوق العمل.

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، انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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