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نظّم مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة الملتقى الثاني للتوظيف أمس الثلاثاء لمدة يومين، الذي استهدف مستفيدي الضمان بالمدينة المنوّرة.
وشهد الملتقى حضور أكثر من ١٠٠ مستفيد وذلك للمفاضلة على ٢٠ وظيفة براتب ٤٥٠٠ ريال والمقررة بشركة مطاعم البيك التي سوف يبدأ العمل فيها بتاريخ 2021/7/10.
وحظي الملتقى بمتابعة وإشراف من مدير المكتب ماجد مرزوق الحربي، ورئيس قسم التمكين نايف سلامه السناني، وممثلي شركة مطاعم البيك.
ويستهدف الملتقى العمل على تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر التحاقهم بسوق العمل.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 01:20 PM
يهدف الى تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهمانطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة
نظّم مكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة الملتقى الثاني للتوظيف أمس الثلاثاء لمدة يومين، الذي استهدف مستفيدي الضمان بالمدينة المنوّرة.
وشهد الملتقى حضور أكثر من ١٠٠ مستفيد وذلك للمفاضلة على ٢٠ وظيفة براتب ٤٥٠٠ ريال والمقررة بشركة مطاعم البيك التي سوف يبدأ العمل فيها بتاريخ 2021/7/10.
وحظي الملتقى بمتابعة وإشراف من مدير المكتب ماجد مرزوق الحربي، ورئيس قسم التمكين نايف سلامه السناني، وممثلي شركة مطاعم البيك.
ويستهدف الملتقى العمل على تمكين مستفيدي الضمان بميدان العمل والاعتماد على أنفسهم، وذلك عبر التحاقهم بسوق العمل.
، انطلاق الملتقى الثاني للتوظيف بمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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