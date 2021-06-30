شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق بطولة اتحاد البلياردو بمشاركة 128 لاعب في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

توجه الشباب إلى الاحتراف في رياضة البلياردو، حيث حرصت وزارة الرياضة على دعمهم وتنظيم المسابقات الخاصة بذلك.

وقال أحمد الغامدي، رئيس اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم إنه تم إطلاق بطولة اتحاد البلياردو في جدة منذ 4 أيام وشارك فيها 128 لاعب من كل انحاء المملكة؟

في حين قال صاحب المنشأة : أن البطولة كانت تقام ب96 لاعب والأن يشارك فيها 128 لاعب حيث يرغب اللاعبون في الاحتراف في هذه الرياضة.

وأَضاف أن اللاعبون يشترون الاداوات التي يحتاجون إليها لممارسة هذه اللعبة على حسابهم الخاص، مؤكدًا على أن وزارة الرياضة تدعمهم.