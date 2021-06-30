شكرا لمتابعة خبر عن مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مركز الفلك الدولي، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، كأول أيام عيد الأضحى في أغلبية دول العالم الإسلامي.

وأوضح محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، أنه سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ يوم السبت 10 يوليو 2021م، في الساعة 01:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا.

وقال أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ، لافتًا إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو، فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً؛ نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم السبت 10 يوليو، فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضاً؛ نظراً لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلبية دول العالم الإسلامي.

وتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية، خاصة الشرقية منها، شهر ذي الحجة يوم الإثنين، حيث إن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاءٍ من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو.