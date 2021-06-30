شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: يوم 1 أغسطس ‏أشد الأيام حرًا خلال السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه ‏اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه وفقاً للسجل المناخي لـ29 سنة ماضية؛ فإن يوم 1 أغسطس يعتبر ‏أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية.

وأشار "المسند" إلى أن يبدأ الموسم البارد في الرياض من شهر ديسمبر حتى آخر شهر فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ‏ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.