شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن دفاعات المملكة اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وفي السياق نفسه، قال ‏التحالف العربي، أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف العربي، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.