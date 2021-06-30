شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، والذي تضمن القبض أربعة مواطنين في المنطقة الشرقية ارتكبوا جرائم تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وسرقة المركبات.

وأوضح "الأمن العام" أنه تم القبض على ستة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبوا 58 جريمة تمثلت في سرقة الصيدليات والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 831،734 ألف ريال.

وأكد على القبض على مواطن في جازان ارتكب خمس جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها، فضلًا عن القبض على مواطنين وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية بالرياض ارتكبوا 11 جريمة سلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية ودخول مساكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.