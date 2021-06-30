شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة وذلك لرفع الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية للحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

كما قامت هيئة محافظة الخرج بذات السياق بعرض المحتوى التوعوي والوقائي للحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة وهي" رب اجعل هذا البلد آمناً " . و " الخوارج شرار الخلق " في جامعة الأمير سطام بالخرج. عبر اللوحات الإلكترونية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على أهمية التوعية الوقائية المجتمعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيداً بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن.