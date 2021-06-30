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«المرور»: إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة 2 يوليو

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الرياض - محمد عبدالله - نوّهت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة إلى إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، ابتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو.

وذكر المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّ الإغلاق سيكون، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

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الجمعة.. إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لمدة 12 ساعة

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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