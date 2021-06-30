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أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى الـ 8 مساء

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه يستمر - بمشيئة الله - إلى الساعة 8 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

MO Nasa

MO Nasa

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