شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة تبوك، وقالت في بيان لها : أقدم هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية – على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين , والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره , واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم , وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي , وتعاطي المواد المخدرة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض , فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني هايل بن زعل بن محمد العطوي ,اليوم بمنطقة تبوك.