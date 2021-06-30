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القتل حداً لداعشي خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن

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الدمام - شريف احمد - - اعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة تبوك، وقالت في بيان لها : أقدم هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية – على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين , والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره , واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم , وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي , وتعاطي المواد المخدرة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض , فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني هايل بن زعل بن محمد العطوي ,اليوم بمنطقة تبوك.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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