شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية جولات رقابية استهدفت 1076 منشأة بهدف التأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً وذلك من تاريخ 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر 2021م.

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 483 مخالفاً للقرار، وأن 50 بالمائة من المنشآت بالمنطقة ملتزمة بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.