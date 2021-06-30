حفل تكريم بتقنية الهولوجرام ورعاية مسلسل تلفزيوني لـ طلال مداح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن قرب إقامة حفل تكريم بتقنية الهولوجرام ورعاية مسلسل تلفزيوني للفنان الراحل طلال مداح.

شوط مهم:

وقال آل الشيخ اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مسؤولي الهيئة قطعوا شوطًا مهماً في المفاوضات مع عبدالله طلال مداح وإخوانه حول توقيع عقد تنفيذ المشروع.

وكشف أن ذلك سيكون بالشراكة مع مجموعة قنوات “MBC”.

التوقيع قريباً:

من جهته، أكد عبدالله طلال مداح قرب توقيع العقد مع هيئة الترفيه، كاشفاً أن العمل المزمع سيكون نقلة جديدة وسينال إعجاب المشاهدين.

وقدم مداح شكره إلى تركي آل الشيخ الذي “طرح الفكرة ثم تابع كل خطوات الاتفاق باهتمام كبير”.



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