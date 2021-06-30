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حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء

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محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:47 AM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظات

حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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