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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:47 AM
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل 9 محافظاتحالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، حالة أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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