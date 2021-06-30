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رغم أن طبيعة عمل أفراد الشرطة تتطلب امتلاكهم أسلحة خاصة ومركبات تُقلهم؛ إلا أن بعض المهام لا تتطلب منهم سوى سرعة البديهة والشجاعة واتخاذ قرارات وقتية لحماية مصالح الناس، كما حدث في هذا المشهد من الصين وأوقف مأساة غرق قطيع أغنام.
وحسب صحيفة "الشعب" الصينية؛ فقد رصد مقطع فيديو لطيف، عددًا من أفراد الشرطة الصينيين، وهم يحاولون إنقاذ قطيع أغنام على وشك الغرق في قناة يندفع فيها الماء بقوة.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، يظهر في الفيديو أفراد شرطة يقومون بإنقاذ أغنام خاصة بأحد المزارعين، بعدما أوشكت على الغرق داخل إحدى القنوات المائية، التي يتدفق الماء خلالها بسرعة.
ويبذل رجال الشرطة مجهودًا كبيرًا لمقاومة تيار الماء الجاري لإنقاذ الأغنام التي سقطت داخله؛ حتى تمكنوا من إتمام المهمة؛ بينما تُظهر لقطة أخرى أحد الأشخاص وهو يُثني على ما قاموا به من عمل بطولي.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:29 AM
الشعب يقدم الشكر لرجال الأمنفيديو قرار حاسم.. قفزة شرطي في مجرى مائي أوقفت المأساة
رغم أن طبيعة عمل أفراد الشرطة تتطلب امتلاكهم أسلحة خاصة ومركبات تُقلهم؛ إلا أن بعض المهام لا تتطلب منهم سوى سرعة البديهة والشجاعة واتخاذ قرارات وقتية لحماية مصالح الناس، كما حدث في هذا المشهد من الصين وأوقف مأساة غرق قطيع أغنام.
وحسب صحيفة "الشعب" الصينية؛ فقد رصد مقطع فيديو لطيف، عددًا من أفراد الشرطة الصينيين، وهم يحاولون إنقاذ قطيع أغنام على وشك الغرق في قناة يندفع فيها الماء بقوة.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، يظهر في الفيديو أفراد شرطة يقومون بإنقاذ أغنام خاصة بأحد المزارعين، بعدما أوشكت على الغرق داخل إحدى القنوات المائية، التي يتدفق الماء خلالها بسرعة.
ويبذل رجال الشرطة مجهودًا كبيرًا لمقاومة تيار الماء الجاري لإنقاذ الأغنام التي سقطت داخله؛ حتى تمكنوا من إتمام المهمة؛ بينما تُظهر لقطة أخرى أحد الأشخاص وهو يُثني على ما قاموا به من عمل بطولي.
، فيديو قرار حاسم.. قفزة شرطي في مجرى مائي أوقفت المأساة ،
المصدر : الخليج 365
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