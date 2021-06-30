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نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية جولات رقابية استهدفت 1076 منشأة بهدف التأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً، وذلك من تاريخ 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر 2021م.
وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 483 مخالفاً للقرار، وأن 50 بالمائة من المنشآت بالمنطقة ملتزمة بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار وضبط سوق العمل، مهيباً بالجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معاً للرصد على الأجهزة الذكية.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:38 AM
50 بالمائة من المنشآت بالمنطقة ملتزمة بتطبيق القرار483 مخالفاً لقرار منع العمل تحت الشمس بالشرقية
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية جولات رقابية استهدفت 1076 منشأة بهدف التأكد من تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً، وذلك من تاريخ 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر 2021م.
وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 483 مخالفاً للقرار، وأن 50 بالمائة من المنشآت بالمنطقة ملتزمة بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار وضبط سوق العمل، مهيباً بالجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معاً للرصد على الأجهزة الذكية.
، 483 مخالفاً لقرار منع العمل تحت الشمس بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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