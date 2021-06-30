الحصيني: أجواء حارة جدًّا نهارًا على معظم مناطق المملكة الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الأربعاء حارة جدًّا نهارًا على معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: الطقس المتوقع الأربعاء 1442/11/20هـ، أجواء حارة جداً نهارًا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجرًا على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن.

كما أنه توقع نشاط للرياح المتوسطة على الساحل الغربي من المملكة.