تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح على 4 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، ضمد، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، بلقرن، تنومة، المجاردة، النماص، بارق، رجال ألمع، محايل» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

كما أن الأمطار الرعدية ونشاط الرياح سيؤثران على منطقتي الباحة «العقيق، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، الكامل، ميسان».