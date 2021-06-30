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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية

استمرار تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بحسب الإخبارية.

وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 
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