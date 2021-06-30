شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية
استمرار تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بحسب الإخبارية.
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
شارك الخبر