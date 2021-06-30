إقالة مسؤولين كبار في كوريا الشمالية بسبب فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عدداً من كبار المسؤولين في البلاد بسبب “حادث خطير” يتعلّق بمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، دون أن توضح طبيعة هذا الحادث.

حادث خطير:

ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه الأوحد في البلاد، إن هؤلاء المسؤولين أقيلوا لأنهم “تسبّبوا بحادث خطير يشكل أزمة ضخمة على صعيد أمن البلاد وشعبها”، في تصريح يؤكد أن الحادث يتعلق بـ فيروس كورونا.

كما أوضحت الوكالة أن أعضاء جدداً عينوا في هيئة رئاسة المكتب السياسي – أعلى هيئة لصنع القرار في حزب العمال الحاكم – وفي المكتب السياسي، كما “تم تعيين مسؤولين حكوميين ونقل” آخرين، خلال اجتماع أمس الثلاثاء.

إغلاق الحدود:

وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها في يناير 2020 في محاولة لمنع فيروس كورونا، الجائحة التي ظهرت للمرة الأولى في الصين المجاورة، من الوصول إلى أراضيها.

وأدى قرار هذه الدولة المسلّحة نووياً والخاضعة لعقوبات إغلاق حدودها إلى عزلها عن العالم الخارجي أكثر من أي وقت مضى، إذ تباطأت حركة التجارة مع الصين التي تعتبر بالنسبة إليها شريان الحياة الاقتصادي، بينما غادرها جميع موظفي الإغاثة الدوليين.

كما أقرت بيونغ يانغ في يونيو الجاري بأنها تواجه أزمة غذائية، في تحذير انطوى على مخاطر كبرى لا سيما أن القطاع الزراعي في البلاد عاجز عن تأمين حاجتها من المواد الغذائية.

لا إصابات بـ فيروس كورونا:

وحتى اليوم لم تعلن كوريا الشمالية رسمياً عن تسجيل أي إصابة بـ فيروس كورونا كوفيد-19.



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