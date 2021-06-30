المتقدمة للبتروكيماويات توزع 140.7 مليون ريال أرباحاً عن الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021م.

عدد الأسهم المستحقة:

وبحسب بيان المتقدمة للبتروكيماويات على موقع السوق المالية (تداول)، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 216,473,400، وحصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %6.5.

أما تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم فعند إغلاق السوق في اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيكون تاريخ التوزيع في 30 أغسطس 2021م.

تحديث بيانات:

وحثت المتقدمة للبتروكيماويات جميع المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



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