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شكرا لقرائتكم سعر النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ 2009 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعر النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ 2009
أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود
متابعات الخليج 365 - متابعة
يتجه سعر النفط نحو تسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليص إمدادات السوق قبل اجتماع “أوبك+” الرئيسي الذي من المتوقع أن تنجم عنه زيادة في الإنتاج.
خام تكساس:
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، فيما يتداول برنت فوق 75 دولاراً للبرميل، وأسعار الخامين مرتفعة بأكثر من 50% هذا العام.
الخام الأميركي:
وأفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع “أوبك+” المقرر يوم الخميس.
وقد تم تأخير المحادثات الأولية بشأن سوق النفط، لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء التحالف لحل الخلافات. ويأتي ذلك في وقت تثير عودة ظهور Covid-19 في بعض المناطق مخاوف بشأن توقعات الطلب.
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