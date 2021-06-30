سعر النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ 2009

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

يتجه سعر النفط نحو تسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليص إمدادات السوق قبل اجتماع “أوبك+” الرئيسي الذي من المتوقع أن تنجم عنه زيادة في الإنتاج.

خام تكساس:

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، فيما يتداول برنت فوق 75 دولاراً للبرميل، وأسعار الخامين مرتفعة بأكثر من 50% هذا العام.

الخام الأميركي:

وأفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع “أوبك+” المقرر يوم الخميس.

وقد تم تأخير المحادثات الأولية بشأن سوق النفط، لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء التحالف لحل الخلافات. ويأتي ذلك في وقت تثير عودة ظهور Covid-19 في بعض المناطق مخاوف بشأن توقعات الطلب.

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