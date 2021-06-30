الحصيني عن طقس اليوم: حار جداً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة فجراً على معظم المناطق عدا المرتفعات.

أمطار وبرد:

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بشأن طقس اليوم الأربعاء: أنه متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاءٍ من مرتفعات: مكة المكرّمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن.

وأردف: رياح متوسطة على الساحل الغربي من المملكة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

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