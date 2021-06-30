مصرف الراجحي يقرر توزيع 3 مليارات و500 مليون أرباحاً على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م.

عدد الأسهم:

وبحسب بيان مصرف الراجحي على موقع السوق المالية (تداول)، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 3 مليارات و500 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 2 مليار و500 مليون سهم، حيث تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.4 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %14.

تاريخ الاستحقاق:

وبالنسبة إلى تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، فهو بنهاية تداول يوم 26-11-1442هـ الموافق 6 -7-2021م والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 04_ 12_1442هـ الموافق 14-7-2021م.

ولفت مصرف الراجحي إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



شارك الخبر