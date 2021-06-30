الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

مزرعة بن شابل الريفية تستقبل وفدًا إعلاميًا في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

استقبل المزارع محمد بن فيصل بن شابل الشواطي مساء أمس الثلاثاء في مزرعته الواقعة في قرية لزمة آل الشواط شرق محافظة أحد رفيدة، وفدًا إعلاميًا زار مزرعته الريفية.



زيارة الوفد:

وتجول الوفد في المزرعة الريفية التي عمل على تطويرها بن شبل ليتم افتتاحها كمرحلة أولى من تطويرها، حيث شرح ما تضمه المزرعة من بيوت وجلسات تراثية تم إنشاؤها على طراز الزمن الماضي، وأيضاً استعرض ما تحتويه المزرعة من مزروعات كالتين والرمان والعنب وبعض النباتات الموسمية.

ممر تحت أشجار العنب:

ومن التصاميم الجميلة في هذه المزرعة، إنشاء ممر بطول 400 م تحت أشجار العنب، حيث تم إنارة الممر بالإنارة الخضراء التي تناسب طبيعة المكان لتمكين الزوار والسياح من التجول داخل المزرعة ليلاً.

وأوضح بن شابل أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لا يألو جهداً في المجال الزراعي والسياحي وهو الداعم الأول والمحفز للمزارعين في منطقة عسير.

وفي ختام الزيارة، كرم صاحب المزرعة الإعلاميين، كما قام بتوديعهم.

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