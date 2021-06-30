، عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين ،

محمد بن مسعود - الدمام - جونز هوبكنز: الولايات المتحدة ما زالت هي الأكثر تضررًا

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.

وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.