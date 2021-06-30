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أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.
وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:57 AM
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة ما زالت هي الأكثر تضررًاعدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين
أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.
وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.
، عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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