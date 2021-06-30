، مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حدّد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، كأول أيام عيد الأضحى في أغلبية دول العالم الإسلامي.
وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، "سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ -بمشيئة الله- يوم السبت 10 يوليو 2021م، في الساعة 01:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ".
وتابع قائلاً: "بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو، فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً؛ نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم السبت 10 يوليو، فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضاً؛ نظراً لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلبية دول العالم الإسلامي".
وأضاف: "هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية، خاصة الشرقية منها، شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ إن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاءٍ من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو".
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:56 AM
عودة: سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة يوم السبت 10 يوليومركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو
حدّد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، كأول أيام عيد الأضحى في أغلبية دول العالم الإسلامي.
وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، "سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ -بمشيئة الله- يوم السبت 10 يوليو 2021م، في الساعة 01:17 صباحاً بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة إفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ".
وتابع قائلاً: "بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو، فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً؛ نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم السبت 10 يوليو، فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضاً؛ نظراً لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في أغلبية دول العالم الإسلامي".
وأضاف: "هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية، خاصة الشرقية منها، شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ إن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاءٍ من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو".
، مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام عيد الأضحى: الثلاثاء 20 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.