، الأرصاد تنبه من  أمطار غزيرة على عسير : حالة تتواصل لـ8 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.