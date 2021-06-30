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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:47 AM
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البردالأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على عسير : حالة تتواصل لـ8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
، الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على عسير : حالة تتواصل لـ8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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