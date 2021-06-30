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تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير.

 

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

 

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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