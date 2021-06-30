محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 08:20 AM الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الـ 8 مساءً "الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع "الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة وادي الفرع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني للأرصاد": رياح وسحب رعدية على وادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.