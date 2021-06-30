محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 08:20 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985. الكلمات المفتاحية ، البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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