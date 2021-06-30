- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 08:10 AM
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.