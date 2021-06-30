شكرا لمتابعة خبر عن دخول ناصر البراق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تعرض الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب، لوعكة صحية أدخل على أثرها للمستشفى.

وسبق للدكتور ناصر البراق أن شغل مناصب عدة، منها الملحق الثقافي بجمهورية السودان، والملحق الثقافي بالمملكة المغربية، حيث شهدت فترته بالرباط حراكاً ثقافياً كثيفاً، وقدّم نشاطاً ثقافياً استثنائياً.

وحرص "البراق" حين توليه منصب الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالمغرب على تسخير وقته وجهده منذ توليه مهماته للارتقاء بمستوى العمل وتطويره، واستضافة الأدباء والمفكرين المغاربة وعقد اللقاءات والندوات والمحاضرات، إضافة إلى تسهيل الخدمات المقدمة للطالبات والطلاب المبتعثين.

وأكد الكثير من المهتمين، خاصة من الجانب المغربي، في وقت سابق، أن مغادرة "البراق" للمغرب "خسارة ثقافية" ، لما شهدته الملحقية الثقافية في المغرب، خلال فترته كثرة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والتواصل الثقافي والاجتماعي مع الشعب المغربي.