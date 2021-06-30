شكرا لمتابعة خبر عن بعد شهر من السماح بالسفر الدولي.. أكثر 3 وجهات للخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنه خلال الفترة من 17 مايو حتى 17 يونيو 2021م، تم تسيير 2447 رحلة جوية.

ويأتي ذلك بمعدل 81 رحلة يوميًا لـ41 وجهة دولية، كما استقبلت الخطوط السعودية أكثر من 285 ألف ضيف.

وأشارت الخطوط السعودية أنه خلال تلك الفترة قطعت طائراتها نحو 6,6 ملايين كم، عبر 4 قارات وهي: أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

ولفتت إلى أن أعلى 3 وجهات دولية كانت من نصيب القاهرة بواقع 63.928 ضيف، ودبي 44.374 ضيف، والخرطوم 28.009 ضيف.

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة، استأنفت، تشغيل رحلاتها الدولية الشهر الماضي، بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.