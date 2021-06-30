شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف سعود المصيبيح مسؤول سابق بوزارة الداخلية، عن مرحلة اختراق المتطرفين وزارتي الداخلية والإعلام ومحاولة تعطيلهم بث تصريح للأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن جماعة الإخوان.

وقال المسؤول في تصريحات تلفزيونية: "شهدنا اختراق جهات حساسة جدا حتى وزارة الداخلية اختُرقت، وبلغت حينها الأمير نايف بهذه الاختراقات".

وتابع: "مقابلة الأمير نايف مع جريدة السياسة ظلت 3 أيام لم تُبث لانهم حاولوا عدم بثها والأمير وجهني بالاتصال مع وزارة الإعلام ومتابعة الأمر، لأنهم كانوا يدركون خطورة تلك التصريحات".

وأضاف: "نحن الآن أمام مرحلة تنوير عظيمة قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عندما قال لا نريد تطرف من جهة ولا انحلال من جهة أخرى".

وكان الأمير نايف كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان في تصريحاته عندما كان وزيرا للداخلية، لصحيفة السياسة، قال فيها: "أقول بحكم مسؤوليتي أن الاخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة، وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين".

وأضاف الأمير رحمه الله: "اخواننا في الدول العربية الأخرى قبلوا بالوضع وقالوا إنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة، استضفناهم وهذا واجب وحسنة بعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم أبواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات، ولكن للاسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة والله تعالى يقول “وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان” هذا ما نعرفه لكن في حالهم الوضع مختلف على الاقل كان عليهم ألا يؤذوا المملكة".