شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. «الهلال الأحمر» و«الدفاع المدني» يبحثان الارتقاء بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، في مقر فرع الهيئة، مدير عام إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن مرعي آل قمّاش.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين من الجهتين، بحث تطوير سُبل التعاون فيما يخدم منطقة المدينة المنورة ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة.

كما اطلع اللواء "آل قماش" والوفد المرافق معه على منظومة العمل في الأعمال اليومية بغرفة عمليات الهيئة، والتي تشتمل على التقنيات المتطورة من خلال المتابعة الدائمة للبلاغات الإسعافية، وأحدث الأنظمة في استقبال البلاغات كتطبيق "اسعفني"، ومؤشرات تقييم الخدمات الإسعافية المقدمة، وكذلك الاطلاع على برنامج "المسعف الإلكتروني" وبرنامج "المستجيب الأول" وطرق التعامل مع الحوادث بأنواعها.