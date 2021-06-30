، الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدِّم الجرعة الأولى من "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة ،

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أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة (بالتاريخ الميلادي) في مركزَيْ لقاحات فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن بصلبوخ في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية، بداية من أمس الاثنين، تماشيًا مع الإعلان الرسمي من وزارة الصحة بإتاحة حجز موعد الجرعة الأولى من اللقاح لهذه الفئة.
وأكدت الخدمات الطبية أن عموم الراغبين من المواطنين والمقيمين يمكنهم حجز موعد لأفراد أسرهم من الفئة العمرية (12-18) سنة من خلال تطبيقَي صحتي وتوكلنا، واختيار أحد المركزَين. علمًا بأن أوقات العمل في مركز لقاحات المدينة الطبية لقوى الأمن بالرياض هو من الساعة الـ12م حتى الساعة الـ8م كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، فيما تستقبل المدينة الطبية لقوى الأمن بالدمام المستفيدين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9ص حتى الساعة الـ3م.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخدمات الطبية برامجها في حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، وامتدادًا لمشاركتها الفعّالة في الحملة الوطنية الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المملكة، والمساهمة في حماية ووقاية المجتمع من خطر الجائحة، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.
لقاح كورونا وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد
الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدِّم الجرعة الأولى من "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-30
أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة (بالتاريخ الميلادي) في مركزَيْ لقاحات فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن بصلبوخ في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية، بداية من أمس الاثنين، تماشيًا مع الإعلان الرسمي من وزارة الصحة بإتاحة حجز موعد الجرعة الأولى من اللقاح لهذه الفئة.
وأكدت الخدمات الطبية أن عموم الراغبين من المواطنين والمقيمين يمكنهم حجز موعد لأفراد أسرهم من الفئة العمرية (12-18) سنة من خلال تطبيقَي صحتي وتوكلنا، واختيار أحد المركزَين. علمًا بأن أوقات العمل في مركز لقاحات المدينة الطبية لقوى الأمن بالرياض هو من الساعة الـ12م حتى الساعة الـ8م كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، فيما تستقبل المدينة الطبية لقوى الأمن بالدمام المستفيدين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9ص حتى الساعة الـ3م.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخدمات الطبية برامجها في حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، وامتدادًا لمشاركتها الفعّالة في الحملة الوطنية الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المملكة، والمساهمة في حماية ووقاية المجتمع من خطر الجائحة، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:14 AM
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
06:20 AM
يمكن للراغبين حجز موعد لأفراد أسرهم من خلال تطبيقَيْ صحتي وتوكلنا
أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة (بالتاريخ الميلادي) في مركزَيْ لقاحات فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن بصلبوخ في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية، بداية من أمس الاثنين، تماشيًا مع الإعلان الرسمي من وزارة الصحة بإتاحة حجز موعد الجرعة الأولى من اللقاح لهذه الفئة.
وأكدت الخدمات الطبية أن عموم الراغبين من المواطنين والمقيمين يمكنهم حجز موعد لأفراد أسرهم من الفئة العمرية (12-18) سنة من خلال تطبيقَي صحتي وتوكلنا، واختيار أحد المركزَين. علمًا بأن أوقات العمل في مركز لقاحات المدينة الطبية لقوى الأمن بالرياض هو من الساعة الـ12م حتى الساعة الـ8م كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، فيما تستقبل المدينة الطبية لقوى الأمن بالدمام المستفيدين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9ص حتى الساعة الـ3م.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخدمات الطبية برامجها في حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، وامتدادًا لمشاركتها الفعّالة في الحملة الوطنية الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المملكة، والمساهمة في حماية ووقاية المجتمع من خطر الجائحة، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.
، الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدِّم الجرعة الأولى من "فايزر" للفئة العمرية من 12-18 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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